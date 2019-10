„Die Natur erledigt die Grabpflege“

Der Nebel hängt über den Baumspitzen und gibt nur beizeiten den Blick auf die imposante Burg Clam frei. Bei einem Rundgang durch den FriedWald erklärt Förster Gerhard Kamleitner, was es mit diesem Wald, der ein Friedhof und noch so viel mehr ist, auf sich hat: „Hier kann man sich schon zu Lebzeiten einen Baum aussuchen, bei dem man dann bestattet werden will. Es ist einfach ein anderer Ort als ein normaler Friedhof.“