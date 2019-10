Die mutige Geschichtenerzählerin

Bei der Uraufführung 1913 in Paris war Igor Strawinskys Werk ein Skandal, das Ballettensemble wurde ausgepfiffen, die Emotionen gingen hoch. Mehr als ein Jahrhundert später bringt Mei Hong Lin das brisante Stück in die Jetztzeit. Denn totalitäre Systeme, in denen dem Menschen seine Würde, sein Menschsein abgesprochen wird, gibt es noch immer: „Ich denke an Hong Kong, ich denke an die Uiguren, ich denke an die Kurden – solche Dinge passieren auch noch heute, gar nicht weit weg von uns.“

Keine leichte Kost

„Le Sacre du Printemps / Metamorphosen“ wird also keine leichte Kost, kein entspannter Abend: „Die Menschen wird es rütteln und schütteln, es ist auch ganz viel Schlagwerk mit dabei, es wird also sehr laut werden.“

Die Geschichten, die diese dezente, zurückhaltende Frau mit ihren getanzten Bildern erzählt, sind selten einfach nur Unterhaltung. Sie transportieren immer eine Botschaft, sind nah an der Gesellschaft und noch näher am Menschen als selbstbestimmtes Individuum.

www.landestheater-linz.at