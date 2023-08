Die magische Strahlkraft

Sie lehnt in der Ecke, dort wo auch die anderen Sachen kreuz und quer herum liegen. Ich sollte auch wieder mal lesen und ja, mein Zimmer sollte ich endlich aufräumen. Irgendwie kann ich mich zu nichts aufraffen, ich schieb’s immer wieder hinausund dazu ist mir jeder Vorwand recht. Aber das Gemeine ist, dass alles von Tag zu Tag mehr wird.

Wie ein unbezwingbarer Berg

Langsam habe ich das Gefühl, einen unbezwingbaren Berg vor mir zu haben und dass ich das alles nicht mehr in den Griff bekomme. Ganz nebenbei merke ich, dass mein Selbstvertrauen dabei immer kleiner wird. Jetzt fällt mir aber echt keine Ausrede mehr ein, also raffe ich mich dazu auf, endlich ein wenig zu lesen. Ich krame also das dünnste Bücherl hervor, das ich finden kann, „Die magischen sieben Minuten“. Das klingt zwar recht spannend, aber gerade merke ich, dass es kein Abenteuerbuch ist, sondern irgendwie eine Anleitung für Faule. Naja, dann schau’ ich halt einmal rein.

Erledige die erste Aufgabe

„Setze dich hin und erledige die erste Aufgabe - aber nur sieben Minuten lang. Nach dieser Zeit musst du dich zwingen, wieder damit aufhören. Am nächsten Tag widme dieser Sache wieder exakt sieben Minuten, auch wenn es dich Überwindung kostet, wieder aufzuhören, am dritten Tag dasselbe. Erst am vierten Tag solltest du dich länger damit beschäftigen. Langsam wirst du merken, wie einfach alles ist, wie du dich drauf freust, weiter zu machen und wie dein Selbstvertrauen wieder wächst.“ Jetzt habe ich genau sieben Minuten lang gelesen, morgen mache ich weiter.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters