Die Baumvielfalt in OÖ nimmt wieder zu

Auch wenn der Schädlingsbefall 2020 aufgrund der feuchteren Witterung geringer war, sei der Borkenkäfer „nicht einfach verschwunden“, sagt Hiegelsberger in der Pressekonferenz am Montag. Besonders problematisch sei, dass der Schädling heuer vermehrt in höheren Gebirgslagen aktiv war. „Die Schutzwälder sind nun besonders in Gefahr.“

15 Millionen Bäume

Aber auch Erfreuliches hat Hiegelsberger zu berichten: Der Großteil der Schadflächen wurde nun mit Mischbaumarten wieder aufgeforstet. Eiche, Buche und Bergahorn stehen dabei hoch im Kurs.

„Mit 20 Millionen Euro an Landesmitteln wurden in den letzten fünf Jahren 15 Millionen Bäume gepflanzt. Der entstehende Jungwald ist mit seiner erhöhten Baumartenvielfalt entschieden besser an die sich verändernden klimatischen Bedingungen angepasst“, sagt Hiegelsberger.