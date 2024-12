"Red ma mitanaund!": Wie Dialekt die Integration vorantreiben kann

Deswegen gibt es nun in Oberösterreich als Pilotprojekt auf der Volkshochschule das Sprachcafé "Red ma mitanaund!". Was anfangs für manche wie eine weitere Fremdsprache klingen mag, wird in kleinen Gruppen mit vier bis sechs Teilnehmenden an drei Terminen pro Woche gemeinsam erarbeitet. Aber was passiert im Dialektkurs?