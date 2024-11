ÖVP-Landesrat für Integration: "Ich bin ein Fan von Abschiebungen"

Die Stoßrichtung ist ab sofort klar: " Integration ist kein Angebot, sondern eine Verpflichtung ", machte Christian Dörfel, neuer VP-Landesrat für Integration, klar. In seinem Ressort will er künftig den Schwerpunkt auf Respekt und Wertevermittlung legen.

"Migranten haben durch die Fluchterfahrung oft ihren Selbstwert verloren. Sie müssen lernen, dass sie sich durch den Spracherwerb und harte Arbeit etwas aufbauen können", sagt Corti, die ebenso findet: "Integration ist niemals eine individuelle Entscheidung, sondern Pflicht. Wer hierher kommt, dem muss klar sein: Ich habe die österreichischen Werte und Gesetze zu achten."

Grüne fordern Respekt von der Landesregierung

Seitens der Grünen gibt es Kritik. „Wichtig wäre auch ein wertschätzendes Signal an die Mitplayerinnen und Mitplayer in dieser Frage. An Menschen mit Migrationshintergrund, die man erreichen will", vermisst Ines Vukajlović von seiten der ÖVP Respekt den Migranten gegenüber: "Dass man nicht nur ihnen Werte vermittelt, sondern dem ganzen Land ein positives Verständnis von Integration. Dass man nicht nur verlangt, sondern auch gibt. Das ist einer der Grundsätze im Oö. Integrationsleitbild."