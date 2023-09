Deutscher (68) stellte in Braunau Nazi-Symbole zur Schau: Anzeige

Sonntagmittag in Braunau in Ober√∂sterreich. Die Polizei wird zum Stadtplatz gerufen, weil ein Mann sich dort ungeb√ľhrlich verh√§lt. Als die Beamten eintreffen, f√§llt ihnen sofort auf: Der 68-j√§hrige Deutsche ist mit Nazi-Symbolen am ganzen K√∂rper √ľbers√§ht.

Diese d√ľrfte sich der Mann mit einem schwarzen Permanent-Marker aufgetragen haben, sagt die Polizei in einer Aussendung. Der nur mit einer kurzen Hose und Schuhen bekleidete Mann habe diese ganz bewusst √∂ffentlich zur Schau gestellt - was nicht nur in Hitlers Geburtsort ein Versto√ü gegen das Verbotsgesetz w√§re.

‚ě§ Mehr lesen: NS-Tattoo im Freibad in Braunau: Ein Nazi taucht wieder auf