„Gemüse ist unsere größte Leidenschaft“

Der Wind pfeift Reinhard Derntl um die Ohren bei seinem Rundgang über die Felder. Es ist frisch. Frischer als in den Jahren zuvor. „Aber das macht dem Gemüse nichts. Das Einzige, was passiert, ist, dass manches zwei Wochen später reif wird. Aber das ist halt die Natur“, sagt der Landwirt. In zweiter Generation bauen die Derntls in Naarn im Machland Gemüse und Obst an. Reinhard und seine Frau Heidi führen den Hof seit 1999, mit Sohn Fabian, 17, steht der interessierte Nachfolger schon parat.

Im Hofladen verkaufen die Derntls eigene Produkte, aber auch regionale Spezialitäten von mehr als 20 Produzenten aus der Region. Sonst geht ein Großteil des Gemüses an die Gastronomiebetriebe, Seniorenheime sowie an die Greißler der Region. „Seit Montag spüren wir, dass es wieder losgeht, dass die Gastro wieder offen hat. Das freut uns sehr.“