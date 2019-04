Der Zeck muss weg: Impfen als einziger Schutz

Vergangenes Jahr gab es in ganz Österreich 154 Fälle, 56 davon in Oberösterreich. Rund ein bis zwei Prozent der Zecken (regional bis zu 10 Prozent) können nach einem Stich die Erkrankung übertragen. Sehr selten ist dies auch nach Genuss von roher Tiermilch möglich.

Zu den Fakten

Die Infektion bewirkt in der Hälfte der Fälle hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, löst aber in den anderen 50 Prozent eine Gehirnhaut- oder Gehirnentzündung aus. Diese lebensbedrohlichen Krankheiten können nicht ursächlich behandelt werden, es gibt also kein Medikament, das in kurzer Zeit eine Heilung bewirken kann. FSME ist die häufigste virale Gehirnhautentzündung des europäischen Raumes.