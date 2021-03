Der Wald in Oberösterreich ist im Umbau

Vor- und Nachteile

Die Vorteile, wie das relativ schnelle Wachstum – so ist die Fichte nach 100 Jahren erntereif – oder die Tatsache, dass Jungbäume durch ihre „stachelige Art“ vom Wild eher in Ruhe gelassen werden, rücken in den Hintergrund. Vielmehr überwiegen die Nachteile. Fichten lieben es kühl und sind Flachwurzler, sprich: Sie sind sturmanfällig und nicht in der Lage, sich Wasser aus tieferen Bodenlagen zu holen.

Schon seit Jahren sei deshalb die Fichte im Rücklauf. „Der Umbau ist im Gange“, so Hiegelsberger. Wurden bei der Aufforstung vor 35 Jahren noch rund 90 Prozent Fichten gepflanzt, liegt der Anteil nun nur mehr bei knapp 15 Prozent.

Allein von 2016 bis 2020 wurden bei der geförderten Wiederaufforstung des Landes OÖ 15 Millionen Forstpflanzen gesetzt. Der Großteil der Laubbäume entfiel zu 20 Prozent auf Eichen und zu 15 Prozent auf Buchen. Bei den Nadelhölzern waren Fichte und Tanne mit 15 Prozent gleich auf. Knapp dahinter liegt die Lärche. Mit acht Prozent ist die Douglasie noch Schlusslicht.

Genetik

Das könnte sich aber ändern. „Viele Baumarten kommen mit der Trockenheit nicht mehr zurecht. Wir müssen versuchen, neue Baumarten wie die Douglasie und etwa die Roteiche weiter in den Wald zu integrieren“, sagt Hannes Gadermair, Obmann des Verbandes der österreichischen Forstbaumschulen. Sie sind auf die Produktion der für die Wiederbewaldung der großen Kahlflächen benötigten Jungpflanzen spezialisiert.

Denn auch wenn Naturverjüngung an Bedeutung gewinne, sei die Einbringung von außen notwendig.