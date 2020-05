Der Elch ist los im Mühlviertel

"Die Tiere haben ihre Heimat vermutlich in Südpolen oder in den mährischen Wäldern. Sie kommen über Niederösterreich und den Weinsberger Wald ins Mühlviertel. Interessanterweise benutzen sie immer dieselbe Route. Es dürfte ein althergebrachter Elchweg sein", erzählt Pömer, der auch stellvertretender Landesjägermeister ist. Erst vor wenigen Wochen wurden die seltenen Besucher in den Bezirken Gmünd und Krems beobachtet - der KURIER berichtete. Sie bewegen sich von Ost nach West, verlassen bei Helfenberg Österreich und ziehen in den Böhmerwald weiter.



Elche sind fast ausschließlich im Mühlviertel unterwegs, südlich der Donau sieht man sie kaum. Sie sind ganzjährig geschützt. Sie ernähren sich von Flechten und verursachen kaum Schäden. Ist die Witterung schlecht, zum Beispiel im Winter, und sind die Tiere gezwungen, im Wald zu bleiben, kann es Verbissschäden geben.



Normalerweise bleiben die Tiere zwei, drei Wochen, bevor sie weiterziehen. Pömer hat einen Wunsch an die Beobachter: "Wir bitten, dass die Tiere nicht gestört werden. Hunde sollten an die Leine genommen werden."