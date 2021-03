Der Duft der Buschwindröschen

„Weißt du, Seppy“, hat sie gesagt, „Gerüche können so wunderbare Erinnerungen auslösen. Wir können richtig fühlen, wie es uns damals ergangen ist. Wenn ich heute den Duft der Buschwindröschen spür’, denk’ ich an diese längst vergangenen Tage und an die Zeit, als noch so viel Zukunft vor mir gelegen ist. Dieser Geruch wird für mich immer die Erinnerung an eine wunderbare Zeit sein und an die Gewissheit, dass ich geborgen bin und dass alles gut wird. Und das macht mich glücklich. Seppy, vergiss nie, es ist die Macht der kleinen Dinge, die uns Glück verschafft.“