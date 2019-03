Der „Auserwählte“ präsentiert sich bei der Buchmesse Leipzig

Das Leben des „auserwählten“ Konrad Sammer beginnt zwar, wie es sich gehört, mit der Geburt. Doch genau als er in den Händen der Hebamme zu seinen ersten Atemzügen ansetzt, schlägt ein Blitz ins Haus ein und trifft das Baby, das zu Boden geschleudert wird. Konrad Sammer erfuhr, „dass die Welt ein harter, grausamer Ort war...“. In anderen Szenen verwandeln sich Menschen in Bäume oder Finanzbosse geraten in die die Sintflut.

Knapp arbeitet als Redakteur in NÖ, lebt in Kremsdorf bei Ansfelden, ist verheiratet und Vater von vier Söhnen.

Sein Buch „Der Auserwählte“ (Verlag Wortreich, 432 Seiten, 15,90 €) stellt er am 20. März im Thalia Linz (19 Uhr) vor.