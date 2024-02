Auseinandersetzung am Bohrplatz nach Demo in Molln

Nach einer Demonstration gegen Gasbohrungen am Samstag in Molln im Bezirk Kirchdorf, an der nach Angaben der Initiative Pro Natur Steyrtal rund 200 Personen teilgenommen haben, sind vier von ihnen anschließend ins Jaidhaustal gefahren, um den Bohrplatz zu besichtigen.

Dort angekommen habe man den abgesperrten Bereich nicht betreten. Trotzdem sollen "äußerst aggressive Securitys mit zwei Kampfhunden" auf sie zu gekommen sein und hätten sie angegriffen.