Defibrillatoren um 2 Millionen Euro: Kritik an Ausschreibung

So weit, so gut. Brancheninsider erheben nun Kritik an dieser Ausschreibung. Denn sie unterstellen der ausschreibenden Stelle, dass die technische Spezifikation des zu liefernden Produkts auf exakt einen Anbieter zugeschnitten sei. Konkret geht es darum, dass als Muss-Kriterium in der Ausschreibung als Vorgabe eine Thoraxkompressionseinheit mit einer direkten Schnittstelle zum Defibrillator enthalten ist.

Deutsches Produkt im Auge?

Aber diese "direkte Schnittstelle" könne nur das deutsche Produkt eines Salzburger Medizintechnik-Anbieters, weiß der Branchenkenner. Im Paragraph 106 des Bundesvergabegesetzes heißt es dazu in Absatz 1: "Technische Spezifikationen müssen allen Bewerbern und Bietern den gleichen Zugang zum Vergabeverfahren gewähren und dürfen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindern."

Und im Absatz 5 wird es noch konkreter: Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, dürfe "in technischen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmer bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen charakterisiert", verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmer oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise seien nur zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht allgemein verständlich beschrieben werden könne: "Sie sind ausnahmslos mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen."