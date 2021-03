„Das Publikum fehlt mir sehr“

Der letzte Ton der Arie ist gesungen und verhallt leise. Und dann kommt kein Applaus. So wie Elisabeth Breuer geht es derzeit unzähligen Künstlerinnen und Künstlern, die in den Startlöchern scharren, üben und trainieren für den Moment, in dem sie endlich wieder auf die Bühne dürfen. „Ja, dieser Energieaustausch mit dem Publikum fehlt mir sehr. Wenn man an den Reaktionen sieht, was man den Menschen schenken durfte, ist das kein Beruf, sondern eine Berufung.“

Geboren in der Steiermark verschlug es die 37-Jährige nach ihrer Ausbildung nach Linz, wo sie von 2009 bis 2016 fixes Mitglied im Opernensemble des Landestheaters war. „Es war schon immer der Wunsch da, freischaffend tätig zu sein. Ich hab diesen Schritt auch im vergangenen Jahr nicht bereut.“ Nach Engagements im Ausland kommt sie immer wieder zurück nach Linz in ihr Zuhause. Hier lebt sie mit ihrem Mann, dem Geiger Clemens Rechberger.