Das andere Leben auf der Alm

Bevor Franz Kogler sich an den Frühstückstisch setzt, schlüpft er in feste Schuhe und nimmt seinen Wanderstecken in die Hand. Während „andere" – damit ist der gestresste Menschenschlag unterhalb gemeint – mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit schon im Stau stehen, stimmt er im Licht der ersten Sonnenstrahlen am Berg ein melodiöses „Gehedo, Gehedo" als Begrüßung an.

Seine Kühe und Ochsen erkennen ihn schon von Weitem am zerschlissenen Strohhut und traben in Vorfreude auf das Salz, das er in einem Joghurtkübel bei sich trägt, auf ihn zu. „Man fühlt sich wie ein Internatsleiter, der sich unter lauter Teenagern durchsetzen muss", scherzt der 65-Jährige, der bis zur Pension als Postler gearbeitet hat. Heute betreuen Franz und Gattin Barbara 72 Jungrinder von Mai bis Ende September in der Schafferreith im Gemeindegebiet von Hinterstoder.