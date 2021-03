Dann schlüpft also doch kein Drachenbaby!

von Christa Koinig

Noch immer ist Fastenzeit, und damit ich nicht ständig ans Essen denke, gehe ich viel spazieren oder laufe durch den Wald. Der kleine Drache Basti war diesmal mit dabei. Und stellt euch vor, was er gefunden hat: ein Ei. Es ist vor unserem Haus auf der Wiese gelegen, ein großes, irgendwie verschrumpeltes Ei, so eines hatte ich noch nie gesehen. Ich wollte es aufheben, aber Basti hat gleich gerufen „Vorsicht! Das ist ein Drachen-Ei, da drin ist ein Drachenbaby.“ Basti hat gemeint, wir müssen es warm halten, sonst kann das Drachenbaby nicht herausschlüpfen. Wir haben es halt ganz behutsam mit ins Haus genommen, und weil es sich so leicht und zerbrechlich angefühlt hat, mussten wir doppelt und dreifach aufpassen. Wir haben es in einen Käfig gelegt, damit das Drachenbaby nicht gleich weglaufen kann, wenn es aus dem Ei schlüpft. Später würden wir es ohnehin frei lassen.