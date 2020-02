Daheim in den virtuellen Welten

„Wir haben immer die Philosophie vertreten, dass wir alles nur mit Eigenmitteln schaffen wollen, deswegen bauen wir das Ganze langsamer auf.“ Jeder Gewinn wurde bis dato sofort wieder in Equipment gesteckt – und davon brauchen die Jungunternehmer einiges. Immerhin organisieren sie Großevents wie „Internet Stars Live“, das erst kürzlich in der Plus City stattfand, betreuen Künstlerinnen und Künstler komplett. „Das heißt, dass wir von der Homepage bis hin zum fix fertigen Musikvideo alles bei uns produzieren können“, erklärt Happacher. Es gibt also sowohl ein Tonstudio als auch eine professionelle Kamera. Wenn sie nicht an den Projekten für das Unternehmen arbeiten, studieren sie, arbeiten als Sanitäter beim Roten Kreuz oder sind klettern. Lukas Knapp ist einer der besten Speed Climber Österreichs.

Da die Aufträge in letzter Zeit immer mehr werden, „sollte es früher oder später schon so sein, dass einer oder mehrere von uns hauptberuflich einsteigen“, erhofft sich der 27-jährige Happacher.