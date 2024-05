Campus der Linzer Kepleruni: Auf der Suche nach dem Glück

„Wir hatten in den vergangenen Monaten Workshops in zwölf Linzer Schulen, haben mit Jugendlichen geredet und herausgefunden, was sie belastet, was ihr Wohlbefinden gefährdet. Daraus hat sich dieses Projekt entwickelt“, erzählt David Maayan, der für Konzept und Regie verantwortlich zeichnet. Der Israeli hat Roger Titley aus Südafrika ins Boot geholt, einen weltbekannten Puppenbauer. Gemeinsam werken sie auf dem Campus am Feinschliff.

Zeichen gegen Fremdenhass

Das Mädchen Nana etwa, baute Roger Titley für Afrikaburn, ein riesiges Festival in Südafrika, dann hatte sie dort eine Aufgabe als Zeichen gegen Fremdenhass und nun wird sie auf dem Linzer Campus für Aufsehen sorgen: „Nana nach Österreich zu bringen, war eine riesige logistische Herausforderung“, berichtet Roger Titley.

Mit an Bord sind etliche weitere Künstlerinnen und Künstler.