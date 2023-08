Campingplatz-Betreiber in OÖ angefahren: Gast wollte nicht zahlen

Diesem Angriff, der bereits am vergangenen Montag stattgefunden haben dürfte, soll ebenfalls ein Streit ums Geld vorausgegangen sein. Ein holländischer Gast soll wegen des Schlechtwetters früher als geplant abgereist sein, ohne jedoch die Stornogebühr bezahlen zu wollen.

Wollte Gast aufhalten

Wie die Linzer Wirtin habe sich auch der Betreiber Lorenzo Morell dem zahlungsunwilligen Gast in den Weg gestellt. Gegenüber dem ORF beschreibt Morell: Der Mann sei auf ihn zugefahren, habe ihn erfasst, danach sei er über Motorhaube und Autodach geschleudert worden.

Danach sei der Holländer davon gefahren.

Ermittlungen laufen

Gegenüber dem KURIER bestätigt die Landespolizeidirektion OÖ, dass es eine diesbezüglich Anzeige gibt: "Die Ermittlungen laufen." Es gebe mehre Varianten zu diesem Vorfall, hieß es weiters seitens der Polizei.

Ermittlungen wegen Mordversuchs, wie in Linz, gebe es in diesem Fall zur Zeit jedenfalls nicht: "Dabei kann es sich auch um eine Körperverletzung handeln, eventuell um eine schwere." Was schließlich angezeigt werde, würden die Ermittlungen ergeben.

Im Fall des Linzer Mordversuchs wartete das Pärchen aus der Steiermark in der U-Haft in Kroatien derzeit auf die Auslieferung nach Österreich. Ihnen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft.