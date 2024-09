SPÖ nach Ausschuss zu Bruckneruni: "Stelzer will nichts ändern"

Am Mittwoch wurde der Bericht im zuständigen Ausschuss des Landes beraten, Landeshautmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Rektor Martin Rummel standen Rede und Antwort. Wobei sich die Fragen an Stelzer im Ausschuss in Grenzen gehalten haben sollen. Danach fährt die SPÖ allerdings neuerlich schwere Geschütze gegen den Kulturreferenten auf.

"Keine Transparenz, keine Konsequenzen"

Würde ein Privatbetrieb so wirtschaften, würde er in Bestzeit in Konkurs steuern und es ist enttäuschend, dass Stelzer Transparenz verweigert und zu keinen Konsequenzen bereit ist, kritisiert Sabine Engleitner-Neu. Stelzer beharre auf seinen Multi-Rollen in der Bruckneruni als Fördergeber, Controller, Finanz- und Personalverantwortlicher,

Die SPÖ fordere eine "lückenlose Aufklärung", für die es notwendig sei, dass sich Stelzer aus dem Unirat zurückziehe. Gefordert wird auch, dass der von Rektor Rummel ins Treffen geführte Revisionsbericht öffentlich gemacht werde.