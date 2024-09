Brucknerhaus: Weiter Debatte um Vorlage aller Unterlagen

Als vagen Schritt in Richtung Aufklärung sehen die Grünen den Sonderausschuss, Ursula Roschger fordert aber ein: „Den vorsichtigen Absichtserklärungen, zu prüfen, welche Dokumente der Ausschuss bekommen darf, müssen nun auch Taten folgen.“ Auf Aufklärung besteht auch FPÖ-Gemeinderat Manuel Danner: „Wir hoffen und erwarten uns, dass alles vorgelegt wird, was wir eingefordert haben.“

Denn die beiden Gutachten, die Luger beauftragt hatte, liegen weiter für die Mitglieder des Kontrollausschusses nicht vor, ärgert sich Michael Obrovsky (ÖVP): „Seit über fünf Monaten versuchen wir vergebens, Einsicht in die beiden Gutachten zu erhalten.“ Die versprochene Aufklärung werde weiter erschwert, man verstecke sich hinter juristischen Winkelzügen.

Modell für die Zukunft

Für die SPÖ verspricht Thomas Gegenhuber erneut die im Kontrollausschuss vereinbarte Aufklärung, betont aber, dass „die rechtlichen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten eingehalten werden müssen“. Deshalb müsse die Herausgabe von Unterlagen zuvor der LIVA-Aufsichtsrat entscheiden. Die SPÖ blockiere keine Aufklärung, sondern setze auf eine gute Abstimmung zwischen Kontrollausschuss und LIVA-Aufsichtsrat.

Dem pflichtet Redlhammer bei: „Wir haben einen Prozess eingeleitet, der sich stark an den Aufsichtsrat der LIVA anhängt.“ Ihm gehe es darum, alle offenen Fragen zu klären – und derer gibt es viele. Aber er sieht auch die Chance, in Zusammenarbeit mit dem künftigen LIVA-Aufsichtsratsvorsitzenden ein Modell zu entwickeln, wie die Kontrollfunktion des Gemeinderates auch in Fragen städtischer Gesellschaften sichergestellt wird. josef Kleinrath