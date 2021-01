Britische Corona-Mutation in Oberösterreich nachgewiesen

In Oberösterreich soll es laut einem Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten drei bestätigte Fälle mit der britischen Virus-Mutation geben. Dies bestätigte nun der Krisenstab des Landes OÖ.

"Es ist richtig, dass drei Corona-Mutationen in Oberösterreich nachgewiesen wurden. Auskunft über wer, wo und was können wir noch nicht geben. Näheres dazu werden wir in der Lageaussendung im Laufe des Nachmittags bekanntgeben", heißt es aus dem Krisenstab des Landes OÖ.

Bei den anderen Fällen der britischen Mutation diese Woche handelte es sich bisher nur um Verdachtsfälle.

Ersten Fälle Anfang Jänner

Anfang des Jahres wurde die bereits im September in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutation erstmals in Österreich nachgewiesen.

In vier am Flughafen Wien-Schwechat genommenen Proben fand sich das Erbgut der Virus-Variante. Bei einer weiteren Person wurde überdies jene markante SARS-CoV-2-Variante nachgewiesen, die vermutlich in Südafrika entstanden ist. Unter den fünf Betroffenen sind drei Kinder.