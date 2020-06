Braune Solidaraktion für suspendierten Polizisten

Für den am Freitag vorübergehend suspendierten Polizisten Alois R. aus Schärding, der im Verdacht steht, die Bundeshymne verunglimpft und gegen Asylwerber gehetzt zu haben, wurde am Wochenende im Internet eine Solidaraktion ins Leben gerufen.

Der Welser Polit-Rabauke Ludwig Reinthaler (Ex-Chef der bei der Kommunalwahl 2009 nicht zugelassenen Bürgerliste „Die Bunten“) eröffnete auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen „ Suspendierung des Schärdinger Polizisten sofort aufheben!“. Die Seite war für jedermann zugänglich. Bis Montag hatte das Forum schon 177 Mitglieder. Allerdings sollen sich darunter auch bekannte Neonazis befunden haben.

Auch deutsche Rechtsextreme wie NPD-Chef Udo Voigt oder Rainer Biller, Aktivist des verbotenen Freien Netz Süd, sollen sich mit dem Schärdinger genauso solidarisch erklärt haben wie Filip Dewinter vom belgischen Vlaams Belang.

Alois R. und seine Ehefrau scheint das aber nicht zu stören. Sie haben sich bei Ludwig Reinthaler ausdrücklich für die Unterstützung bedankt. Der 52-Jährige erhält derzeit nur 2/3 seines Gehaltes ausbezahlt. R. hat in ersten Einvernahmen offen eingestanden, am 20. Februar folgende Textfassung als „neue erste Strophe“ der Bundeshymne ins Netz gestellt zu haben: „Land der Museln, Eurozone – Moschee und Minarett statt Dome, Land der Sozialbetrüger – wir werdn blöder, anstatt klüger – Land der linken Demonstranten, Räuber, Diebe Asylanten – mutig in die neuen Zeiten, Richtung Abgrund wird stolz schreiten, – vielgeprelltes Österreich“.