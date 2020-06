Verunglimpfte Hymne: Polizist ist suspendiert

R.

„Wenn die Vorwürfe zutreffen – und alles deutet darauf hin – dann hateine rechtsextreme und antidemokratische Geisteshaltung, die ihn völlig untragbar macht“, kritisiert, Sprecher des Antifa-Netzwerks gegen Rechtsextremismus . Er lobt die rasche und klare Reaktion der Landespolizeidirektion.fordert aber auch politische Konsequenzen: „Man weiß gar nicht mehr, wie viele FPÖ-Funktionäre allein seit Jahresbeginn durch einschlägige Aktivitäten aufgefallen sind. Fest steht: Wer dieHymne verunglimpft und gegen Minderheiten hetzt, darf keine politische Funktion mehr ausüben.“ In der Landes-FPÖ möchte man vorerst abwarten, ob es gegenzu einer Anklage kommt. „Davon hängt ab, welche Schritte wir setzen“, sagt Haimbuchner-Sprecher

„Was R. gemacht hat, ist keine Lapalie“, betont SP-Polizeisprecher Hermann Krenn. „Das Vertrauen in das unparteiische Handeln von Polizisten wurde von R. stark in Mitleidenschaft gezogen.“ Krenn fordert, dass die AUF ebenfalls Konsequenzen zieht.

R. ist übrigens auch bereits im Vorfeld der Verleihung des Ute-Bock-Menschenrechtspreises an den Linzer Polizisten Uwe Sailer aufgefallen: „Er hat gepostet, dass es beschämend für einen Beamten sei, den Preis anzunehmen.“