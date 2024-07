Kritik: Brauerei Zipf verweigerte Jugendlichen Zugang zu KZ-Außenlager

"Viele Leute glauben noch immer, in Österreich gab es das KZ Mauthausen und das war es. Dabei hat es so viele Nebenlager und Außenstellen gegeben. Junge Menschen sollen sich die Frage stellen: Was war in meiner Region los?", sagt Schmidslehner. Das funktioniere am besten über Erfahrungen und Erlebnisse.

Ein Mal pro Jahr geöffnet

Ein Mal pro Jahr öffnet die Brauerei Zipf den relevanten Stollen für eine Führung. 40 Menschen können daran teilnehmen. Alle anderen Anfragen für Recherchen oder Forschungszwecke würden konsequent ablehnt werden. "Für uns ist diese Blockadehaltung der Betriebsleitung völlig unverständlich", sagt der Vorsitzende der Mauthausen Komitees Österreich, Willi Mernyi.

Die Forderung: Den Stollen und die Testrampe zumindest zwei Wochen pro Jahr öffentlich zugänglich zu machen.

Seit vielen Jahren gibt es außerdem schon Überlegungen, das Areal überhaupt frei zugänglich zu machen. "Dazu bräuchte es natürlich bauliche Maßnahmen und das Land OÖ im Boot: Das Projekt stockt, es geht nichts weiter", so Schmidslehner.