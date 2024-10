Hund stirbt bei Wohnungsbrand in Linz: Feuerwehr reanimierte vergeblich

Ein Hund ist bei einem Wohnungsbrand in einem Linzer Mehrparteienhaus am Freitagnachmittag verendet. Das Feuer war in der Küche im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr fanden im Stiegenhaus die stark hustende Besitzerin des Tieres, die auf den Vierbeiner in der Wohnung hinwies.