Altbäuerin schlug Alarm: Feuer auf Bergbauernhof in NÖ

Sirenengeheul Sonntagabend in Frankenfels im Bezirk St. Pölten . Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil auf einem Bergbauernhof ein Feuer ausgebrochen war.

Als die Freiwilligen am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie rasch fest, dass ein Traktor in einer Garage in Flammen stand. Atemschutztrupps konnten die gefährliche Situation zum Glück rasch unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand.