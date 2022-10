Böller im Fußraum von Auto explodiert: 19-Jähriger in OÖ verletzt

Weil einem Beifahrer Montagabend in Waldburg (Bezirk Freistadt) eine brennende Zigarette in den Fußraum gefallen war, entzündete sich dort die Lunte eines mitgeführten Böllers. Der 19-jährige Fahrer konnte noch bremsen und in letzter Sekunde vor der Explosion aus dem Pkw springen. Sein gleichaltriger Bekannter schaffte dies nicht mehr. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand massiver Sachschaden. Der Beifahrer wurde angezeigt, so die Polizei.