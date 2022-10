57-Jähriger wurde in Oberösterreich tödlich von Baum getroffen

Ein 57-jähriger Arbeiter ist am Sonntag bei Forstarbeiten in einem Waldstück in Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) von einem Baum erschlagen worden. Der Serbe wollte einen Baum fällen, jedoch verkeilte sich dieser in einem anderen. Beim Versuch, den zweiten zu schlägern, fiel der Stamm auf den Kopf des Arbeiters. Trotz Schutzhelm erlitt der 57-Jährige tödliche Verletzungen.