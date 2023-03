Mord in OÖ: Laut Obduktion zwei von drei Schüssen tödlich

Nach einer Bluttat in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Kirchdorf hat die Staatsanwaltschaft Steyr am Dienstag das Obduktionsergebnis erhalten. Demnach wurde der 43-jährige von drei Schüssen getroffen, einer ging in die Hüfte und zwei in den Brustbereich. Jeder der beiden Steckschüsse in den Oberkörper für sich allein sei tödlich gewesen, so eine Staatsanwaltschaftssprecherin. Der Verdächtige befindet sich sei Montagabend in U-Haft. Ermittlungen wegen Mordverdachts laufen.