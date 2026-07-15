Warum die Linz AG nun das umstrittene Fußball-Sponsoring zurückfährt

Während in Übersee das runde WM-Leder noch rollt, laufen hierzulande die Vorbereitungen auf die neue Bundesliga-Saison auf Hochtouren. Dabei ist nun in der heimischen Fußballhauptstadt Linz eine Entscheidung gefallen – allerdings nicht bei Double-Sieger LASK, sondern bei Absteiger Blau-Weiß Linz. Hier gab es zuletzt Aufregung um die überproportional hohen Sponsorgelder der Linz AG an den Verein (der KURIER berichtete). Im Zuge dessen tauchte auch eine vertragliche Option auf Umbenennung des Donauparkstadions in Linz AG Donauparkstadion auf.



Doch nun bestätigt der städtische Infrastrukturkonzern, dass der Namenssponsor der Heim-Spielstätte „auch in der kommenden Saison die Firma Hofmann Personal“ sein wird. Damit fließen die zusätzlichen Geldmittel – eine kolportierte sechsstellige Summe – vorerst nicht an den Verein. Insgesamt muss der nunmehrige Zweitligist kleinere Brötchen backen, denn nach dem Abstieg wird auch die jährliche Sponsorsumme laut Linz AG „angepasst“; um wie viel, wird nicht kommuniziert. Mit Zahlungen von 3,2 Millionen Euro jährlich für den kleineren Linzer Klub stand die Linz AG österreichweit klar an der Spitze der Fußballsponsoren aus dem öffentlichen Sektor. Zum Vergleich: Rapid lukriert von Wien Energie „nur“ 2,7 Millionen Euro.