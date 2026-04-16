Nach Sport-Sponsoring: Linz AG auch Cash Cow für Museen der Stadt

Die Linz AG als Cash Cow für das riesige Loch in der maroden Stadtkasse und als Mega-Sponsor für Linzer Institutionen: Der KURIER-Bericht, der am Sonntag brisante Details zu den hohen Sponsoring-Beträgen an den Fußballklub Blau-Weiß Linz und an die Eishockey-Cracks von den Black Wings sowie zu einem enormen Kontingent an VIP-Tickets für die Linz AG enthüllte, hat hohe Wellen geschlagen.

Im Zuge weiterer Recherchen stellt sich nun heraus, dass auch die städtischen Museen Lentos und Nordico 2026 satte vier Millionen Euro von der Linz AG als Spende bekommen. Das sei in einem Nebensatz in einer Budgetpräsentation im Vorjahr aufgekommen, erklärt der blaue Linzer Stadtrat Michael Raml.

Steuerschonende Variante Für die Summe gibt es keine Zweckwidmung. „Von 2005 bis 2019 spendete die Linz AG jährlich drei Millionen Euro an die beiden Kulturinstitutionen. Dann kam das Geld von der Stadt selbst. Heuer ist es wieder anders, und die Linz AG ersetzt mit 4 Millionen Euro den städtischen Zuschuss“, erklärt Gernot Barounig, kaufmännischer Direktor der Museen der Stadt Linz. Das Budget sei in all den Jahren gleichgeblieben, alleine 2026 habe eine Wertanpassung stattgefunden. Die Gelder werden für den laufenden Betrieb verwendet. Die Linz AG könne die Spende an Lentos und Nordico außerdem steuerlich absetzen, so Barounig.

Diese Maßnahme zur Entlastung des Linzer Kulturbudgets hat aber außer der an sich schon zweifelhaften Optik einen weiteren Pferdefuß: „Hier wird die Stadt von ihrem Konzern vor Ausschüttung der Dividende bedient – und damit spart man sich die Körperschaftssteuer“, monieren Insider der Linz AG. 920.000 Euro an Steuern gespart Damit entgehen der Finanz 23 Prozent an KÖSt – bei 4 Millionen sind das immerhin 920.000 Euro. Zudem gäbe es auch die Spendenabsetzbarkeit.

Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) wollte auf Fragen des KURIER, wie er als Aufsichtsratschef das überproportional hohe Sport-Sponsoring und das üppige VIP-Karten-Kontingent sieht, nicht antworten. Allgemein hieß es aus seinem Büro, dass die Linz AG ein „wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen der Daseinsvorsorge“ sei und durch das Kontrollamt – „ohne Beanstandungen“ – geprüft sei. Die Neos geben sich alarmiert und werden „trotz aller Liebe zum Sport nun eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen“, sagt der Linzer Gemeinderat Georg Redlhammer.

Zahlen & Fakten Sport-Sponsoring

Wie der KURIER am Sonntag berichtete, bedient der städtische Infrastrukturdienstleister Linz AG die Großklubs mit üppigen Mitteln: BW Linz (Fußball) lukrierte in der Saison 24/25 3,18 Mio. Euro, die Black Wings (Eishockey) erhielten 2,32 Mio. Euro.

Gegenleistung VIP-Tickets

Teil der Verträge sind große VIP-Kontingente für die Linz AG bei Heimspielen: 84 Plätze gibt es bei Blau-Weiß, 80 bei den Black Wings.