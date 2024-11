Finanzbildung in der Schule als entscheidender Vorteil; Schuldnerberatung hilft kostenlos und anonym bei Fragen zum Budget.

Risiko Ratenzahlung: Wie junge Erwachsene in die Schuldenfalle tappen

Das neueste Handy kann nicht sofort bezahlt werden? Kein Problem, dafür gibt es die Ratenzahlung auf 36 Monate. Eigentlich sind sie nicht nötig, die sieben Shirts und drei Hosen im Online-Warenkorb, der Kleiderschrank ist ja voll. Aber bei diesen Angeboten muss man zuschlagen.

Zu Hause bei den Eltern ist das Geld nie knapp geworden. Aber jetzt brauchen die Kosten rund um die eigene Wohnung fast das gesamte Gehalt auf. Jeden Monat wird das Konto wieder ein Stückchen mehr überzogen.

So oder ähnlich geht es vielen jungen Menschen. Der Black Friday vergangene Woche läutete die konsumstärkste Zeit des Jahres ein. Scheinbar günstige Angebote sollen dazu verführen, möglichst rasch möglichst viel Geld auszugeben. Vor allem Zahlungsdienstleister wie Klarna oder Temu machen es Jugendlichen sehr leicht, einzukaufen. Ein paar Klicks später ist das Girokonto hinterlegt und dem unüberlegten Geldausgeben steht kaum mehr was im Weg. Was die meisten nicht wissen und im Kleingedruckten überlesen: Bei diesen Sofortkrediten fallen oft sehr schnell sehr hohe Zinsen an. Entscheidungen, die das Leben beeinflussen Deswegen haben sich nun das Land OÖ und die Schuldnerberatungsstellen zusammengetan und präsentieren eine neue Kampagne, die Jugendliche vor allem auf sozialen Medien vor Augen führen soll: Wer seine Finanzen nicht im Blick hat und jetzt Schulden macht, kann zwei, drei Jahre später schon heillos überschuldet sein. "Schulden? Maximal belastend", heißt es da, während der Recher vor dem imaginären Auge runterzählt, wofür denn bereits wie viel Geld ausgegeben wurde. "Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, können das ganze Leben beeinflussen, etwa wenn es später um die Bonität oder die Schaffung von Eigentum geht. Ungeregelte Schulden verdoppeln sich binnen vier Jahren", sagt Johannes Kletzl, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe OÖ.

Das bestätigt auch Thomas Berghuber, Geschäftsführer der oö. Schuldnerberatung: "Wer jetzt Geschenke auf 36 Monate in Raten shoppt, kommt nicht morgen in die Schuldnerberatung. Eine Überschuldung spürt man nicht sofort." Die durchschnittliche Schuldenlast, mit der Menschen in die Beratung kommen, liegt derzeit bei 55.000 Euro.

Daten & Fakten 14.500 Beratungen

1300 bis 1400 Privatkonkurse gibt es in OÖ pro Jahr. Mehr als 14.500 Beratungsgespräche führten die beiden staatlich anerkannten Schuldenberatungsvereine, oö. Schuldnerberatung und Schuldnerhilfe OÖ, heuer bis Ende September bereits durch Leichter Anstieg

Etwa 25 Prozent der Neuzugänge sind unter 30 Jahre alt. Die Hochrechnung für 2024 zeigt wieder einen leichten Anstieg bei den Neuzugängen in der Beratung In Schulen

Jährlich absolvieren rund 3700 junge Menschen, vor allem in polytechnischen und Berufsschulen, den Finanzführerschein als Grundausbildung



Wie man mit Finanzen umgehen kann oder sollte, wird vom Elternhaus weitergegeben. "Deswegen lautet unser Apell an die Jugendlichen: Redet mit euren Eltern über Geld! Und an die Eltern: Redet mit euren Kinder über Finanzen! So wird das Thema praktisch und greifbar", sagt Christa Pacher-Gratzer, Leiterin der Gruppe Jugend beim Land OÖ. Eine fundierte Finanzbildung sei wichtig, um nicht in sämtliche Fallen der Konsumwelt zu tappen. Es gebe deshalb viele Angebote und Workshops für und in Schulen. Die Expertin gibt fünf Tipps speziell für junge Menschen: Wünsche hinterfragen: Spontankäufe vermeiden und sich immer die Frage stellen: Brauche ich das wirklich? Finger weg vom schnellen Geld: Angebote, die schnellen Reichtum versprechen, entpuppen sich oft als Betrug. Vorsicht bei Ratenzahlungen: Die können schnell zur Schuldenfalle werden, Konto-Überziehungen prinzipiell vermeiden. Arbeitsmöglichkeiten nutzen: Neben-, Samstags- oder Ferialjobs annehmen und selbst Geld dazuverdienen. Sparen mit kreativen Challenges: Kleine Beträge summieren sich schnell zu größeren. Einfache Sparideen wie die "1-Euro-Challenge", bei der jeden Tag ein Euro gespart wird, ausprobieren.

Wenn es doch eng wird oder das Konto schon weit im Minus ist, helfen die Expertinnen und Experten der Schuldnerberatungen, und zwar kostenlos und anonym. Sozial- und Jugendlandesrat Christian Dörfel, ÖVP, sagt: "Jeder, der diesbezüglich in einer misslichen Lage ist, und die bestehenden Angebote nicht annimmt, ist ungeschickt."