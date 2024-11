Jugendliche und Finanzen: Der Umgang mit Geld will gelernt sein

Das Finanzsystem wird immer komplexer. Da gibt es Dienstleister wie Klarna, die machen das Kaufen sehr einfach. Wenn ein Jugendlicher zum Beispiel eine Tasche will, zahlt er sie in einem Jahr oder regelmäßig in Raten. Der Jugendliche weiß aber nicht, wie viele Zinsen und Zinseszinsen er hierfür zahlt. Wir laden deshalb Schuldnerberater an die Schulen, die die Geschichten hinter den Verschuldungen erzählen.

Wirtschaftsbildung ist aber mehr als nur das Thema Überschuldung.

Wir vermitteln Themen, die Kinder zu Hause nicht lernen. Zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, nicht alles Geld auszugeben, sondern zu sparen. Ganz wichtig ist es dabei, den Sinn dahinter zu vermitteln. Wir fragen die Jugendlichen: Was ist für dich ein gutes Leben? Für viele ist das ein Job, der zu ihnen passt, ein eigenes Auto oder sogar eine Wohnung. Statt zu sagen: ,Du schafft es nicht‘, vermitteln wir, welches Konzept hinter dem Sparen steht, was Zinsen sind – und verbinden das Sparen mit einem positiven Zukunftsbild.