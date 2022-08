"Bin der beste Lukas, den es je gab"

Plank ist in Laakirchen (Bez. Gmunden) aufgewachsen und bei der dortigen Union mit neun Jahren zum Sport gekommen. Anfangs hat sie sich querbeet in verschiedenen Disziplinen versucht, auch im Mehrkampf, ehe sie bei den 100 Meter Hürden gelandet ist. „Das liegt mir am meisten.“ Die Kombination aus Sprint und Technik fasziniere sie. Mittlerweile wohnt Plank in Linz, sie startet für die TGW Zehnkampf Union und trainiert im Olympiazentrum auf der Gugl. Im Vorjahr hat sie am Sport-BORG Honauerstraße maturiert. Ihre Eltern Herbert und Ulrike haben sie in all den Jahren nach Kräften unterstützt und begleiten sie nach wie vor zu Wettkämpfen. Als „zurückhaltend, sehr zielstrebig“ wird Plank von Coach Adler charakterisiert. „Ich gebe ihr schon eine große Zukunft und traue ihr zu, dass sie in den nächsten Jahren auch international bei den Großen dabei sein kann“.

Nach langwieriger grippaler Erkrankung bestritt sie am vergangenen Wochenende beim Meeting in Andorf (Bez. Schärding) erstmals wieder einen Wettkampf. Angesichts der nicht gerade idealen äußeren Bedingungen seien 13,81 Sekunden sehr stark gewesen, ist Adler zufrieden.