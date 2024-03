BH Steyr erteilt Schießbefehl auf 5 junge Höckerschwäne

Ein aktueller Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Steyr lässt in Oberösterreich die Wogen hochgehen. Darin wird nämlich auf Antrag von fünf Landwirten bei Garsten der Abschuss von fünf jungen Höckerschwänen angeordnet, "um weiteren Schaden an landwirtschaftlich genutzten Flächen abzuwenden".

Die Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen entstehen durch Fraßtätigkeit und dadurch verminderte Erträge. Weiters durch Niedertreten des Aufwuchses und dadurch erschwerte Ernte und vor allem durch Verschmutzung und Verkotung des Aufwuchses, womit das Futter aus hygienischen Gründen nicht mehr an das Vieh verfüttert werden kann.

"Aus diesem Grund drängen sich die Tiere aus ihren ursprünglichen Lebensräumen, den Stauseen und strömungsberuhigten Bereichen der Enns und deren näheres Umfeld, nun immer mehr auf landwirtschaftliche Flächen und würden dort erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen anrichten", heißt es in dem Bescheid, der dem KURIER vorliegt.

"Seit letzter Woche pflegen wir einen geschwächten Schwan vom Wallersee mit einer abheilenden Beinverletzung. Also könnten diese ungewollten Schwanenkinder auch zu uns übersiedelt werden und sich später aussuchen, ob sie bleiben oder an den Seen in der Umgebung eine Familie gründen wollen“, so Stadler.

„Dass bei Tieren immer sofort mit Tötung reagiert wird, nur weil Schäden behauptet werden, ist zum Schämen. So wird die Welt jedenfalls kein friedlicherer Ort. Schwäne sind ein Symbol der Liebe und lebenslangen Treue, man freut sich und bewundert sie normalerweise, wenn man sie sieht."

Eine Stellungnahme der BH Steyr wurde angefragt und für den Lauf des heutigen Dienstags zugesagt.