"So einen Fall hatten wir noch nie", wundert sich Johanna Stadler von Tierschutzverein "Pfotenhilfe": In einem Wald im Bezirk Braunau in Oberösterreich wurde offenbar mitten im Winter eine Katze ausgesetzt, sie wurde von Spaziergängern gefunden. Da sie sehr zutraulich ist, gehen die Tierschützer davon aus, dass sie ein Haustier war - und bewusst ausgesetzt wurde: Die mittlerweile "Emily" genannte Katze ist hochträchtig, ihre Jungen werden demnächst erwartet.

Ungewöhnlicher Fall

Auch für den Tierschutzverein ist das ein ungewöhnlicher Fall. "Normal bekommen wir von Frühling bis Herbst sehr viele trächtige Katzen und ausgesetzte Katzenbabys, aber nicht im Winter", beschreibt Stadler. Hätte man "Emily" nicht rechtzeitig gefunden, wären "ihre Babys bei Minusgraden möglicherweise sogar erfroren, etwa während sich die Mutter auf Futtersuche begibt".

Am Tierschutzhof in Lochen wird "Emily" nun versorgt. Die Tierpfleger sind schon gespannt, denn die Chancen stehen laut Tierarzt gut, dass es Neujahrsbabys werden könnten.