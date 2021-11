Drei Hundewelpen in Wien in der Kälte ausgesetzt

Bei der Großfeldsiedlung in Floridsdorf bemerkte in der Nacht auf Samstag ein Passant eine graue Sporttasche am Straßenrand. Darin befanden sich drei wenige Wochen alte Hundebabys, die sich frierend aneinander kauerten.

Der Mann kontaktierte daraufhin die Tierrettung Wien. Die Welpen wurden umgehend ins TierQuartierTier in der Donaustadt gebracht, wo sie nun aufgepäppelt werden. Bei der tierärztlichen Untersuchung zeigten sich die beiden männlichen und das weibliche Tier zwar ängstlich, aber gesundheitlich unauffällig. Die Welpen werden auf ungefähr acht Wochen geschätzt.