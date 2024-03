Betrüger ergaunern mit Assinger oder Weichselbraun hundertausende Euros

Mit einer Warnung ging am Donnerstag die Polizei in Oberösterreich an die Öffentlichkeit. Derzeit steige die Anzahl von Betrugsopfern, die durch Werbung mit missbräuchlich vorgeschobenen Prominenten getäuscht werden. Hoch im Kurs seien derzeit etwa Armin Assinger und Mirjam Weichselbraun , hieß es.

Die Promis werden in Internetinseraten dazu benutzt, um Menschen zu vermeintlich sehr rentablen Geldveranlagungen zu bringen. In den vergangenen Wochen wurden so in etlichen Schadensfällen mehrere 100.000 Euro ergaunert. Die Opfer erstatteten bereits Anzeige. Und diese Woche seien zwei Oberösterreicherinnen auf die Masche hineingefallen und gleich um 400.000 Euro erleichtert worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.