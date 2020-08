Besserer Nachweis von K.-o.-Mitteln

Erinnerungslücken

Klassischerweise werden potenziellen Opfern entsprechende Substanzen unbemerkt in Getränke oder Nahrungsmittel gemischt, damit sie späteren Übergriffen gegenüber wehrlos sind. Häufig können sich die Betroffenen nach dem Erwachen aufgrund von Erinnerungslücken nicht mehr an die Tat oder den Tathergang erinnern, was meist von der verwendeten Substanz abhängig ist.

Oft ist es für medizinische Laien, wie auch Polizisten, schwer zu unterscheiden, ob der oder die Betroffene lediglich alkoholisiert oder auch unter dem Einfluss von K.-o.-Mitteln steht. Im Zweifelsfall sollte daher immer auch diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden und der Rettungsdienst oder auch ein Notarzt alarmiert werden, um schwere gesundheitliche Folgeschäden, die meist durch Atemstillstand auftreten, verhindern zu können.

Bei Verdacht auf ein Raub- oder Sexualdelikt sind umfangreiche Untersuchungen sowie die Sicherung von Spuren (auch Getränkeresten) extrem wichtig. Das größte Problem für einen entsprechenden gerichtlich verwertbaren Nachweis liegt in dem häufig großen Zeitintervall zwischen dem Vorfall und der Probennahme von Blut oder Urin des Patienten. Denn dann können die Substanzen oft nicht mehr nachgewiesen werden.