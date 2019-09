Besonderer Blick auf das kulturelle Erbe

Kirchen, Stifte, Burgen, Schlösser, Museen und Gedenkstätten – 42 Institutionen sind beim Tag des Denkmals des Bundesdenkmalsamts am 29. 9. dabei und ermöglichen einen Blick auf das kulturelle Erbe und auf aktuelle Restaurierungsarbeiten.

„Unter dem Motto „Kaiser, Könige und Philosophen“ und dem besonderen Schwerpunkt „100 Jahre Frauenwahlrecht“ findet der Tag des Denkmals in OÖ heuer bereits zum 25. Mal statt“, sagt Petra Weiss vom Bundesdenkmalamt.

Programm-Highlights

Einige Höhepunkte aus dem Programm: Exklusive Führungen durch die Linzer Tabakfabrik um 12, 13.30 und 15 Uhr. Ein geschichtlicher Spaziergang zwischen Österreich und Deutschland um 14 Uhr am Marktplatz in Obernberg. Ein Besuch auf der Burg Wels, wo der Nachtwächter Hubert Krexhammer in die Rolle von Kaiser Maximilian schlüpft und Interessantes aus dem Leben des Herrschers erzählt.