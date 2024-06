Selbstüberschätzung am Berg: 4 Rettungseinsätze in OÖ und Salzburg

Selbstüberschätzung und unzureichende Tourenplanung haben am Samstag zu vier Rettungseinsätzen auf den Bergen in Oberösterreich und Salzburg geführt.

Im Bezirk Gmunden rückten Bergretter und Notarzthubschrauber zu drei Einsätzen aus. Zwei Tschechen waren am Attersee-Klettersteig und eine Tschechin am Traunstein so erschöpft, dass sie geborgen werden mussten. Das gleiche widerfuhr einem Deutschen auf dem Hochlecken. Am Schareck in Salzburg kamen zwei Holländer in Bergnot.