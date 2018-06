Bayrische Aktion scharf vor der Grenze

Beamte mit Maschinenpistolen, die gut aufgeteilt im Kontrollkorridor stehen, machen deutlich, dass nächtliche Einsätze dieser Art immer ein Risiko bergen. Vor allem Kontrolle von Pkw mit osteuropäischen Kennzeichen werden intensiver beäugt. Die Frage, welche Gefühle er habe, wenn er im Halbdunklen auf ein Auto zugeht ohne zu wissen, wie die Insassen reagieren, möchte ein deutscher Beamter nicht kommentieren.

Bewaffnete Schleierfahnder, die Zivilkleidung und reflektierende Westen tragen, durchstöbern nicht nur Koffer- und Motorräume der Autos, auch die Pässe der Insassen werden via Internet gecheckt. In dieser Gruppe sind auch Nadja Siegl und Manfred Wiesinger von der Landespolizeidirektion OÖ. Als Mitglieder der Abteilung „Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizei“ unterstützen sie die deutschen Kollegen. Direkte Amtshandlungen dürfen sie nicht vornehmen. Wenn bei den demnächst anstehenden Kontrollen in Zügen und auf Straßen in OÖ deutsche Kollegen dabei sind, sei es umgekehrt, schildern die beiden Schleierfahnder.

Wenige Meter nebenan stöhnt plötzlich ein bayrischer Polizist auf. Seine Gruppe hat einen Pkw mit Anhänger angehalten. Die Fracht besteht aus einem Dutzend prall gefüllter Textilsäcke. Jetzt ist Handarbeit angesagt: Die Beamten durchstöbern die Ladung, finden aber nichts illegales.

362 Personen in 269 Fahrzeuge, darunter fünf Reisebusse werden in dieser Nacht kontrolliert. Verstöße und Anzeigen gab es in allen Bereichen, berichtet die Polizei am Freitag. Vor allem 52 Tempobolzer, die vor dem Checkpoint gemessen wurden, erwischte es. Gegen zwei wurden Fahrverbot verhängt. Einer hatte statt den erlaubten 100 km/h gleich 149 drauf.