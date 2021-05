Rabengruber und seine Frau Susanne (49) übernahmen 1994 den Hof und richteten ihn neu aus. Sie gaben die Milchkühe weg, konzentrierten sich auf die Most- und Saftproduktion. Der Betrieb wurde nach und nach erweitert und technologisch aufgerüstet. Im ehemaligen Kuhstall wurde ein geschmackvoller Verkostungsraum eingerichtet. „Trauner’s Most und Fruchtsäfte“ ist in der Region zur Marke geworden.

Betrieb steht auf mehreren Beinen

„Das Wichtigste in der Landwirtschaft ist, dass man ein Standbein findet, mit dem man nach Möglichkeit im Vollerwerb das Auskommen hat“, sagt Rabengruber. Sein Betrieb steht mittlerweile auf mehreren Beinen, es gibt mehr als nur Most und Saft. Rund 500 Legehühner liefern Eier, zwischen 40 und 50 Mastschweine Fleisch. Geschlachtet und zerlegt werden sie von einem Nachbarn, die weitere Verarbeitung erfolgt nach Hausrezeptur. Jeden Donnerstag wird Brot gebacken. Bereichert wird das Sortiment durch Produkte von Partnerbetrieben: Nudeln, Honig, Apfelringe. Nachhaltige Kreislaufwirtschaft wird hier gelebt. Ackerbau sorgt für Getreide zur Verfütterung an die Tiere, Solarenergie deckt einen guten Teil des Strombedarfs ab und soll noch ausgebaut werden. Zur Erhitzung der Säfte vor der Abfüllung in Flaschen wird Holz aus dem eigenen Wald verfeuert. Die Gülle der Hühner und Schweine wird als Dünger ausgebracht. Und sogar der Pressrest, der Trester, wird verwertet: Einen Teil nehmen Jäger zur Wildfütterung ab, der Großteil geht in die Biogasanlage.