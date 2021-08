Bändchen, Sticker und Co.: ÖVP öffnete Wahlwerkstatt in Linz

Die einen bringen Sticker auf Waffelpäckchen an, die anderen knüpfen Freundschaftsbändchen, ein Mädchen schreibt den Wochenplan an eine Wand: „10 Uhr Äpfel bekleben“, steht darauf. All das dient nur einem Zweck. Und zwar um Werbung für Landeshauptmann Thomas Stelzer zu machen. Am Dienstag öffnete die ÖVP in Linz ihre Wahlwerkstatt, die „Dreh- und Angelpunkt“ für Freiwillige sein soll.

1.561 Freiwillige hätten sich bis dato gemeldet, verkündete Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Eröffnung. „Einen Wahlkampf kaufen – das kann jede Partei. Unsere Kampagnen leben von Überzeugung.“ Willkommen sei in der Mitmachzentrale jeder, der Stelzer unterstützen möchte. Am Dienstag füllten vor allem Studenten und Schüler die Werkstatt.