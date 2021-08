OÖ-Wahlkampf in blau: Vier Herren, viel Selbstlob und ein "Leistungskatalog“

Ziel: Über 20 Prozent

Ihr Ziel hinter den Ausführungen ist klar: Man will der Bevölkerung klarmachen, dass all das „nur mit uns“ – so das Wahlkampfmotto der Partei – möglich sei.

Denn auch nach den Landtagswahlen wolle man zweistärkste Kraft bleiben und über 20 Prozent erreichen (2015 erreichte die FPÖ OÖ 30,36 Prozent – ein Plus von etwa 15 Prozent). „Regieren ist Pflicht“, stellte Haimbuchner klar. Am besten in denselben Ressorts und mit demselben Team wie jetzt, hieß es weiter. Man wolle Schwarz-Grün verhindern. „Die Linken zeichnen sich nur durch Utopien aus“, holte Haimbuchner zu einem Seitenhieb aus.

Ähnliche Töne werden wohl auch nächste Woche in Wels angeschlagen werden. Denn dort feiert die FPÖ den offiziellen Wahlkampfauftakt. Auch Bundesparteiobmann Herbert Kickl wird anwesend sein. Problem hat Norbert-Hofer-Anhänger Haimbuchner damit nicht, und das, obwohl Kickl mit seinen radikalen Aussagen zu Corona und Klimaschutz in OÖ nicht immer Anklang fand. „Ich wüsste nicht, wo wir uns groß widersprechen“, sagte Haimbuchner.