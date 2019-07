Bad Mühllacken wurde Weltmeister

Das Stade d’Octodure in der knapp 19.000 Einwohner zählenden Stadt Martigny im französischen Teil der Schweiz kochte beim Internationalen Jugendwettbewerb der Feuerwehren am 18. Juli vor Begeisterung. Hunderte mitgereiste Fans aus 23 Nationen sowie die hochsommerlichen Temperaturen spornten die Wettkämpfer zu Höchstleistungen an. Österreich lieferte mit den vier teilnehmenden Gruppen aus Oberösterreich eine perfekte Vorstellung ab.