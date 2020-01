Baby auf Fußmatte abgelegt: Mutter der Polizei bekannt

Eine konkrete Spur soll es nun zur Mutter geben, die ihr Baby auf einer Fußmatte vor einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgelegt hat. Die Polizei weiß inzwischen, wer die Frau ist. Das berichtet Heute online. Jetzt werde noch ein DNA-Abgleich gemacht. Das bestätigt auch die Staatsanwaltschaft Linz. Ergebnisse wären in zwei Wochen zu erwarten. Die Gesuchte sei "aus dem örtlichen Umfeld", sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem KURIER.

Kurz nach 1.00 Uhr hatte eine Bewohnerin vor ihrer Türe das in Textilien eingewickelte und auf einen Polster gebettete Baby gefunden. Ihr Mann verständigte Polizei und Rettung. Der Bub war leicht unterkühlt und wurde in ein Linzer Spital eingeliefert. Er war erst eine Stunde alt, als er entdeckt wurde.